La momentul redactării, lider este Universitatea Craiova, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52 de puncte.

Pe locurile următoare se află Universitatea Cluj (48), CFR Cluj (47) și surpriza FC Argeș (46). FCSB se află abia pe locul 10 și are nevoie de victorii consecutive și pași greșiți ai rivalei pentru a spera la play-off.

Marian Iancu: „Craiova, campioană certă. Să se fi vaccinat domnul Becali?”

Marian Iancu nu are dubii asupra viitoarei campioane. Omul de afaceri și-a exprimat clar susținerea pentru Craiova și pesimismul față de șansele FCSB-ului de a se califica în play-off.

„Craiova maxima, campioană certă. Dinamo, incompletă, dar încearcă să rezolve. Rapid, fără valoare europeană. CFR Cluj încearcă marea cu degetul, dar nu au apărare, ceea ce în play-off îi va costa. FC Argeș populează la număr play-off-ul, iar U Cluj, prea bătrâni să țină ritmul. FCSB are calitate europeană, dar nu mai au motivație și poate pune probleme doar odată cu barajul dintre locul trei și câștigătoarea play-out-ului. Atât cred că mai pot. Ce rușine. Să fie începutul sfârșitului FCSB? Să se fi vaccinat domnul Becali? Să se lase? Se poate. Vedem!”, a scris acesta pe Facebook.

Pentru FCSB urmează meciul cu Metaloglobus in etapa #28 a Superligii. Cele două formații e vor duela astăzi, 23 februarie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.