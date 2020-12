Messi si Ramos se vor bucura de acest anunt! Cand vor reveni fanii pe stadioanele din Spania

Presedintele Ligii Spaniole a facut anuntul asteptat de toti suporterii fotbalului.

Javier Tebas a dat asigurari ca fanii vor putea reveni pe stadioane in luna ianuarie a anului urmator. Declaratiile lui Tebas vin la noua luni de la ultima partida disputata cu public, care a avut loc la duelul dintre Betis Sevilla si Real Madrid.

"Vom avea public pe stadioane, desi va fi un numar restrans de suporteri la inceput. Speram ca totul sa fie pregatit pentru luna ianuarie a anului urmator", a declarat Javier Tebas, citat de Onda Cero.

Situatia in ligile din Europa s-a schimbat, iar in Franta pana la 5.000 de persoane pot intra pe stadion, in conditii speciale, in care fanii trebuie sa pastreze distantarea sociala si sa poarte masca.

Acelasi lucru se va produce si in Anglia incepand cu luna decembrie, unde vor putea fi prezenti pana la 4.000 de fani. In Italia, numarul suporterilor care pot fi prezenti pe stadion este de 1.000.