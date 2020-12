Doar doua echipe au mai realizat asta contra Realului! Sahtior a reusit o performanta incredibila in Champions League

Gruparea din Spania a pierdut din nou cu Sahtior si este in pericol de a rata calificarea in optimile Champions League. Madrilenii au fost invinsi in ambele partide din grupa de ucraineni, dupa ce in tur au pierdut cu scorul de 2-3.

Doar doua echipe se mai pot bucura de o asemenea performanta in acest mileniu. In editia 2008-2009 a grupelor UEFA Champions League, Real Madrid era in grupa cu Juventus, Zenit si Bate Borisov. Del Piero si Juventus i-au batut in ambele meciuri pe madrileni, 2-1 in Italia si 2-0 pe Bernabeu.

A doua echipa care a reusit aceasta performanta a fost TSKA Moscova, chiar in urma cu 2 ani. Rusii au produs socul grupelor in acel an, dupa ce au invins la retur cu un scor de neprezentare pe Real Madrid, 3-0 pe Bernabeu. In turul de la Moscova a fost 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Nikola Vlasic in minutul 2.

Sahtior trebuie sa obtina acelasi rezultat cu Real Madrid in ultima etapa din grupa. Cele doua echipe sunt la egalitate de puncte

