Sorin Paraschiv (44 de ani), fost vicecăpitan la FCSB, l-a analizat pe Kevin Ciubotaru (21), într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorin Paraschiv, verdict în privința aducerii lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Gigi Becali a anunțat că a semnat actele cu Hermannstadt pentru transferul lui Ciubotaru. Realizarea mutării în perioada de mercato de iarnă depinde acum doar de acordul fundașului stânga.

Sorin Paraschiv a afirmat despre Kevin Ciubotaru că s-ar descurca în tabăra campioanei en-titre. Paraschiv a subliniat că apărătorul lateral poate ajuta atât pentru regula U21, cât și prin calitatea sa.

În același timp, „Tigrul” s-a declarat un adept al promovărilor fotbaliștilor tineri români. Mai mult decât atât, Paraschiv a apreciat despre Kevin Ciubotaru că ar putea reprezenta în perspectivă un înlocuitor pentru Risto Radunovic.

Paraschiv: „S-ar plia foarte bine la FCSB”

„S-ar descurca, da! E un jucător tânăr, un junior, ar ajuta pentru regula U21. FCSB cred că mai are nevoie de un jucător U21.

Ciubotaru este pe postul lui Radunovic. Părerea mea este că trebuie să schimbi ușor, ușor generațiile. Radunovic este încă la un nivel bun, dar poți veni din spate cu un tânăr de mare perspectivă.

Mai ales că este român. Eu sunt adeptul utilizării jucătorilor români cât mai mulți, cât mai tineri. Asta îmi place cel mai mult și cred despre Kevin Ciubotaru că s-ar plia foarte bine la FCSB”, a declarat Sorin Paraschiv, în exclusivitate pentru Sport.ro.