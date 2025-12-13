În mijlocul euforiei provocate de golul decisiv marcat de Florin Tănase, Elias Charalambous s-a ales cu o accidentare serioasă.



FCSB a reușit o revenire spectaculoasă, după ce a fost condusă cu 1-3, marcând de trei ori la rând. Golul victoriei a venit în minutul 90+5, la ultima fază a meciului, când Cisotti l-a driblat pe portar și i-a pasat decisiv lui Tănase.



În acel moment, banca roș-albaștrilor a explodat, iar Charalambous a fugit direct spre Peluza Nord pentru a sărbători alături de suporteri.



Elias Charalambous s-a accidentat: „Are tibia praf!” / „S-a lovit înfiorător”



Bucuria s-a transformat însă rapid în durere. Antrenorul cipriot a sărit în tribună, dar aterizarea a fost una nefericită.



Tehnicianul s-a lovit violent la picior și a simțit imediat că ceva nu este în regulă. După fluierul final, Charalambous a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind nevoit să stea cu gheață la picior.



Mihai Stoica a oferit detalii despre incident și a recunoscut că accidentarea nu este deloc una ușoară.



„Stai să spun ultima pățanie. Elias s-a dus la galerie și, nu că e o accidentare ușoară, are tibia praf. S-a lovit înfiorător. Acolo a intrat și Graovac. Rău de tot și-a lovit tibia, a stat cu gheață după meci”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Toate calculele! Cum se califică FCSB mai departe



Calculele sunt clare. Două victorii în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb în deplasare și Fenerbahce pe teren propriu, ar aduce FCSB la 12 puncte și ar garanta, cel mai probabil, calificarea, fără a mai depinde de alte rezultate.



Varianta cu patru puncte, adică o victorie și un egal, ar putea duce la 10 puncte, însă acest scenariu nu oferă siguranță, mai ales în contextul unui golaveraj negativ, 7-11.



Primul test decisiv vine pe 22 ianuarie 2026, la Zagreb, contra unei rivale directe, Dinamo, aflată pe locul 25, cu 7 puncte.



O săptămână mai târziu, pe 29 ianuarie, FCSB va primi vizita lui Fenerbahce, pe Arena Națională.



Ambele partide sunt programate de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite LIVE TEXT pe Sport.ro.

