Aproape jumătate din lotul Tunisiei, format din jucători născuți în Europa

Din cei 27 jucători care au fost selectați de Tunisia pentru CAF 2025, 11 sunt născuți în Europa, în Franța (Montassar Talbi, Dylan Bronn, Nader Ghandri, Yan Valery, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, Naim Sliti, Elias Achouri), Germania (Elias Saad) și Norvegia (Sebastian Tounekti). Tunisia are o populație de 12 milioane de locuitori, dar diaspora sa numără alte 2 milioane de persoane cu origini tunisiene, cele mai mari comunități fiind în Franța, Italia și Gemania.



Din lotul selectat de Sami Trabelsi lipsesc Alaa Ghram (Șahtior Donețk), Oussama Haddadi (RS Berkane), Firas Ben Larbi (Sharjah), Anis Ben Slimane (Norwich City), Aissa Laidouni (Al-Wakrah), Issam Jebali (Gamba Osaka), Sayfallah Ltaief (Sparta Rotterdam) și Youssef Msakni (Esperance de Tunis).



Tunisia a fost repartizată în Grupa C, alături de Nigeria, Uganda și Tanzania. "Vulturii din Cartagina" s-au calificat la CM 2026 și au în palmares un titlu de campioni ai Africii, câștigat pe teren propriu (2-1 cu Maroc), în 2004, dar alte două finale (1965, 2-3 cu Ghana / 1994, 0-2 cu Africa de Sud) și un loc trei (1962, 2-4 cu Ethiopia). La ediția din 2023, tunisienii au terminat pe locul al 20-lea, fiind eliminați în faza grupelor.



Lotul Tunisiei pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025:

Portari - Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Said (Esperance de Tunis), Noureddine Farhati (Stade Tunisien), Sabri Ben Hessen (Etoile du Sahel)

Fundași - Yassine Meriah (Esperance de Tunis), Ali Maaloul (CS Sfaxien), Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Nader Ghandri (Akhmat Grozny), Yan Valery (Sheffield Wednesday), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpașa), Mohamed Ben Ali (Esperance de Tunis), Adem Arous (Kasimpașa)

Mijlocași - Ferjani Sassi (Al-Gharafa), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly), Hannibal Mejbri (Burnley), Ismael Gharbi (Augsburg), Houssem Tka (Esperance de Tunis)

Atacanți - Naim Sliti (Al-Shamal), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Firas Chaouat (Club Africain), Elias Achouri (FC Copenhaga), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Augsburg), Sebastian Tounekti (Celtic)



Foto - Getty Images

