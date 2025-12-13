Sebastian Chitoșcă (33 de ani) a vorbit deschis despre fotbalistul pe care îl consideră, „numărul 1” din punct de vedere tehnic în Superliga. Deși Hervin Ongenda (30 de ani) are cifre decente în actuala stagiune pentru FC Botoșani, fostul său coleg crede că francezul joacă la o fracțiune din potențialul real.



Revenit în Moldova pentru a relansa o carieră marcată de inconstanță, Ongenda a devenit din nou un pion important la Botoșani. În ediția curentă de campionat (2025-2026), „decarul” a bifat 16 apariții, reușind să marcheze de 3 ori și să ofere 5 pase decisive. Totuși, cifrele sale și cota de piață actuală, de 350.000 de euro, sunt departe de strălucirea pe care o promitea la începuturile sale la Paris Saint-Germain.

„Nu am văzut calitate mai mare”

Fostul său coleg, Sebastian Chitoșcă, a explicat la Iamsport că diferența dintre talentul nativ al lui Ongenda și realizările sale ține strict de mentalitate și viața extrasportivă.



„Vine Marius Croitoru la noi și ne spune: L-am adus pe unul, să-l vedeți, calitate bună. Eu zic: Cine, mă?. A pus ăla de două ori piciorul pe minge... Eu n-am văzut fotbalist cu calitate mai mare decât a lui. Nu știu ce arată el în meciuri, dar vorbim de calitatea fotbalistică. De asta nu mai e unde a fost, pentru că n-are dorință, îl doare în cot de sport. Dar calitatea... Joacă la 10% din talent! Venise de la PSG. Bun rău de tot! Nu întâmplător a jucat la PSG. Nu are nimeni în România calitatea lui. Crede-mă! Fotbalist mai talentat ca Hervin Ongenda nu este în România! Nici atunci nu era! Dacă ar fi avut 30% din dorința lui Sebastian Chitoșcă de a juca fotbal, tot la PSG era și acum”, a spus Sebastian Chitoșcă, potrivit iAMSport.



Talentul uriaș al mijlocașului ofensiv, care are contract cu Botoșaniul până în vara lui 2026, a fost mereu umbrit de lipsa de disciplină. Chitoșcă a oferit detalii spumoase despre perioada petrecută de Ongenda în Olanda, la PEC Zwolle, sugerând că francezul are un stil de viață haotic, incompatibil cu marea performanță.



„Omul doarme două ore pe noapte... Ăia din Olanda (n.r.- de la Zwolle) i-au luat apartament în fața stadionului, ca să nu mai întârzie la antrenament. Și nici nu se ducea! Când joci cu Thiago Motta, cu Thiago Silva, cu Ibrahimovic, trebuie să ai calitate mare. E genul de fotbalist de câteva zeci de milioane reale”, a mai zis Chitoșcă.



Ongenda, care a mai trecut în carieră pe la Bastia, Murcia, Chievo, Apollon Limassol și Rapid, se pregătește acum de duelul etapei a 20-a din Superliga, împotriva celor de la FC Argeș.

