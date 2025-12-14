VIDEO Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu se pregătește de semifinala de la FIFA Arab Cup, unde va înfrunta Maroc.

După dezamăgirea provocată de ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, naționala Emiratelor Arabe Unite reușește o figură frumoasă la FIFA Arab Cup, competiție găzduită în această lună de Qatar.

Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup

După ce a încheiat pe locul 2 o grupă din care au mai făcut parte Iordania, Egipt și Kuweit, naționala condusă de Cosmin Olăroiu a trecut în sferturi de Algeria, deținătoarea trofeului. A fost 1-1 după 120 de minute și 7-6 la loviturile de departajare.

Pentru Emiratele Arabe Unite urmează o nouă partidă de foc. În semifinale, adversară va fi Maroc, luni, de la ora 16:30, pe Khalifa International Stadium din Al Rayyan.

"Ne pregătim de încă un meci important. Ne bucurăm să fim aici și să avem privilegiul de a juca o semifinală într-o competiție atât de importantă. Asta e soarta noastră, să înfruntăm cele mai bune echipe din acest turneu - Iordania, Egipt, Algeria, iar acum Maroc.

Încercăm să ne recuperăm jucătorii după meciul cu Algeria în care am avut prelungiri. Atmosfera este însă una pozitivă, iar asta ne va ajuta să fim în cea mai bună formă la meciul cu Maroc de mâine", a spus Cosmin Olăroiu, la conferința de presă de duminică.

În cealaltă semifinală de la FIFA Arab Cup se vor înfrunta Arabia Saudită și Iordania, luni, de la ora 19:30.

Finala mică se va juca vineri, de la ora 15:00, iar marea finală este programată tot vineri, însă de la ora 20:00.

