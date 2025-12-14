Lazio, redusă în nouă oameni după două eliminări, s-a impus totuşi cu scorul de 1-0 în faţa lui Parma, sâmbătă seară în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a din Serie A şi a urcat pe locul 8 în clasament, informează AFP.

Echipa antrenată de Maurizio Sarri, care a fost redusă în zece din minutul 42 după eliminarea lui Mattia Zaccagni, iar apoi în nouă după eliminarea lui Toma Basic ('77), s-a impus prin golul înscris de atacantul olandez Tijjani Noslin ('82 - foto), intrat pe teren în minutul 69.

