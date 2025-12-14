VIDEO Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare

Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat &icirc;n nouă oameni și victorie &icirc;n deplasare Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci de poveste în ultima etapă din Serie A.

TAGS:
LazioTijjani NoslinParmaMaurizio SarriSerie A
Din articol

Lazio, redusă în nouă oameni după două eliminări, s-a impus totuşi cu scorul de 1-0 în faţa lui Parma, sâmbătă seară în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a din Serie A şi a urcat pe locul 8 în clasament, informează AFP.

Echipa antrenată de Maurizio Sarri, care a fost redusă în zece din minutul 42 după eliminarea lui Mattia Zaccagni, iar apoi în nouă după eliminarea lui Toma Basic ('77), s-a impus prin golul înscris de atacantul olandez Tijjani Noslin ('82 - foto), intrat pe teren în minutul 69.

Aceasta este prima victorie în Serie A pentru o echipă redusă în nouă oameni din februarie 2017 când AC Milan, în dublă inferioritate numerică, s-a impus cu 1-0 la Bologna.

Cu 22 de puncte, Lazio a revenit în cursa pentru o competiţie europeană, dar are 9 puncte mai puţin decât liderii AC Milan şi Napoli (31 p), care joacă azi cu Sassuolo şi, respectiv, Udinese.

Rezultatele și programul meciurilor din etapa a 15-a din Serie A

Vineri

Lecce - Pisa 1-0

Sâmbătă

Torino - Cremonese 1-0

Parma - Lazio 0-1

Atalanta - Cagliari 2-1

Duminică

AC Milan - Sassuolo

Fiorentina - Hellas Verona

Udinese - Napoli

Genoa - Inter Milano

Bologna - Juventus Torino

Luni

AS Roma - Como

Clasamentul din Serie A

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Decarul rom&acirc;n din naționala Austriei a ajuns &icirc;n Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: &rdquo;C&acirc;nd va veni momentul, alegerea mea va fi Rom&acirc;nia&rdquo;
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
ULTIMELE STIRI
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka &icirc;nainte de &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor”
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți &icirc;n Europa!
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți în Europa!
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Gigi Becali, decizie fermă &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu: &bdquo;La prima discuție poate să plece&rdquo;. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka &icirc;nainte de &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor”
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Derby FCSB - Rapid &icirc;n mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; &rdquo;Unii &icirc;nțeleg, alții nu!&rdquo;
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; ”Unii înțeleg, alții nu!”
Alte subiecte de interes
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; de la Lazio s-a transferat &icirc;n Rom&acirc;nia!&nbsp;&rdquo;A venit la formația noastră sub formă de &icirc;mprumut&rdquo;
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul rom&acirc;n de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! &rdquo;Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel&rdquo;
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Domnul Tudor! Lazio Roma și-a ales noul antrenor, după demisia lui Maurizio Sarri
Domnul Tudor! Lazio Roma și-a ales noul antrenor, după demisia lui Maurizio Sarri
Furie pe rețelele sociale după demisia lui Sarri și confirmarea lui Martusciello pe banca lui Lazio
Furie pe rețelele sociale după demisia lui Sarri și confirmarea lui Martusciello pe banca lui Lazio
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!