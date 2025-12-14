Lazio, redusă în nouă oameni după două eliminări, s-a impus totuşi cu scorul de 1-0 în faţa lui Parma, sâmbătă seară în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a din Serie A şi a urcat pe locul 8 în clasament, informează AFP.
Echipa antrenată de Maurizio Sarri, care a fost redusă în zece din minutul 42 după eliminarea lui Mattia Zaccagni, iar apoi în nouă după eliminarea lui Toma Basic ('77), s-a impus prin golul înscris de atacantul olandez Tijjani Noslin ('82 - foto), intrat pe teren în minutul 69.
Aceasta este prima victorie în Serie A pentru o echipă redusă în nouă oameni din februarie 2017 când AC Milan, în dublă inferioritate numerică, s-a impus cu 1-0 la Bologna.
Cu 22 de puncte, Lazio a revenit în cursa pentru o competiţie europeană, dar are 9 puncte mai puţin decât liderii AC Milan şi Napoli (31 p), care joacă azi cu Sassuolo şi, respectiv, Udinese.
Rezultatele și programul meciurilor din etapa a 15-a din Serie A
Vineri
Lecce - Pisa 1-0
Sâmbătă
Torino - Cremonese 1-0
Parma - Lazio 0-1
Atalanta - Cagliari 2-1
Duminică
AC Milan - Sassuolo
Fiorentina - Hellas Verona
Udinese - Napoli
Genoa - Inter Milano
Bologna - Juventus Torino
Luni
AS Roma - Como
