Dani Coman a dezvăluit faptul că Adel Bettaieb va pleca de la FC Argeș, după ce a refuzat prelungirea de contract pe care i-au oferit-o piteștenii.

FC Argeș va trebui să îi găsească un înlocuitor pe măsură jucătorului care evoluează în aripa stângă.

Adel Bettaieb, transferul carierei: „40.000 € pe lună”

Dani Coman a dezvăluit că piteștenii nu s-au putut apropia de oferta din China pe care a primit-o jucătorul tunisian.

Președintele lui FC Argeș a dezvăluit că Adel Bettaieb va câștiga aproximativ 40.000 de euro pe lună.

„Bettaieb nu mai vine la FC Argeș. Am înțeles că va merge în China, acolo unde a primit o ofertă de 40.000 de euro salariu pe lună. Și noi îi făcusem o ofertă bună de salariu, dar în niciun caz la banii ăștia”, a declarat Dani Coman, potrivit iamsport.ro.

Adel Bettaieb a evoluat în 43 de meciuri pentru FC Argeș și a marcat 12 goluri și a oferit cinci pase de gol în stagiunea trecută.

900.000 de euro este cota fotbalistului tunisian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Bogdan Andone, ofertat din afară: „O echipă din top 3”

Bogdan Andone a dezvăluit că a primit oferte din afara țării, dar a decis să rămână la FC Argeș. Tehnicianul a dezvăluit că o echipă importantă din Cipru, cel mai probabil Apollon Limassol, la care a activat în 2023, timp de 6 luni.

Antrenorul lui FC Argeș a fost întrebat și despre oferta făcută de FCSB și a explicat că nu și-a dorit să meargă la formația patronată de Gigi Becali.

„Cea mai bună ofertă a fost din Cipru. O echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți care își dorește să joace în Champions League. Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă din cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec.

Nu am mai vorbit. Sunt discuții care au fost personale, doar eu cu dânsul. Mai aveam un an de contract , Dani Coman a fost informat despre discuție. A fost o discuție simplă, sinceră, dar nu se pune problema să plec de la echipă”, a declarat Andone.