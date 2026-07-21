Reghecampf a dat lovitura: vedeta din Superliga semnează astăzi pe 3 ani!

Reghecampf a dat lovitura: vedeta din Superliga semnează astăzi pe 3 ani! Fotbal extern
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Esperance Tunis, va avea sub comandă un jucător care a impresionat în sezonul trecut din Superliga.

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Adel BettaiebFC ArgesEsperance TunisTunisiaLaurentiu Reghecampf
Din articol

Adel Bettaieb (29 de ani), fostul jucător al lui FC Argeș, și-a dat acordul pentru a semna un contract pe trei sezoane cu Esperance Tunis. Negocierile s-au încheiat, iar fotbalistul va semna astăzi înțelegerea, anunță Djerid FM.

Adel Bettaieb semnează azi cu Esperance Tunis, echipa lui Reghecampf

La formația tunisiană, Bettaieb va juca sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul revenit în această vară la Esperance, după un sezon petrecut la Al Hilal Omdurman.

Adel Bettaieb are dublă cetățenie, tunisiană și franceză, iar prima parte a carierei a petrecut-o în Hexagon, la Angers. A mai jucat în Belgia (La Louviere), Luxemburg (Dudelange) și Turcia (Umraniyespor, Boluspor), iar în 2024 a ajuns în România. A petrecut jumătate de sezon la Poli Iași, un an la U Cluj și un an la FC Argeș.

Bettaieb a fost golgheterul lui FC Argeș în sezonul trecut, cu 12 goluri și 5 pase decisive în toate competițiile. Piteștenii i-au propus prelungirea înțelegerii, însă jucătorul a refuzat.

Esperance Tunis este cel mai titrat club din Tunisia, cu 34 de titluri naționale, 17 Cupe, 8 Supercupe și 4 trofee ale Ligii Campionilor Africii.

Bogdan Andone regretă plecarea lui Bettaieb

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, și-a exprimat regretul referitor la plecarea lui Bettaieb inclusiv în conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, din prima etapă a Superligii.

"Din fericire, am reuşit să ţinem aproape toţi jucătorii, dar din păcate cu toate eforturile făcute de club, de Dani Coman şi directorul sportiv Sorin Boiangiu nu am reuşit să-l păstrăm pe Adel Bettaieb în continuare la noi, însă este şi normal, el făcând un sezon bun a primit oferte salariale de 3-4 ori mai mari faţă de ce îi putem oferi noi şi este şi normal să se gândească să meargă la alt club. Din fericire, am reuşit să ţinem lotul în mare măsură", a spus Bogdan Andone.

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