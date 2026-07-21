Reghecampf a dat lovitura: vedeta din Superliga semnează astăzi pe 3 ani!

Adel Bettaieb (29 de ani), fostul jucător al lui FC Argeș, și-a dat acordul pentru a semna un contract pe trei sezoane cu Esperance Tunis. Negocierile s-au încheiat, iar fotbalistul va semna astăzi înțelegerea, anunță Djerid FM.

Adel Bettaieb semnează azi cu Esperance Tunis, echipa lui Reghecampf

La formația tunisiană, Bettaieb va juca sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul revenit în această vară la Esperance, după un sezon petrecut la Al Hilal Omdurman.

Adel Bettaieb are dublă cetățenie, tunisiană și franceză, iar prima parte a carierei a petrecut-o în Hexagon, la Angers. A mai jucat în Belgia (La Louviere), Luxemburg (Dudelange) și Turcia (Umraniyespor, Boluspor), iar în 2024 a ajuns în România. A petrecut jumătate de sezon la Poli Iași, un an la U Cluj și un an la FC Argeș.

Bettaieb a fost golgheterul lui FC Argeș în sezonul trecut, cu 12 goluri și 5 pase decisive în toate competițiile. Piteștenii i-au propus prelungirea înțelegerii, însă jucătorul a refuzat.