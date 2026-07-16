Acord! Starul din play-off-ul Superligii semnează

Acord! Starul din play-off-ul Superligii semnează Fotbal extern
SPORT.RO
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Adel Bettaieb (29 de ani) a contribuit din plin la sezonul foarte bun al lui FC Argeș în Superliga, însă în această vară nu a dorit să continue alături de piteșteni.

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Adel BettaiebEsperance TunisTunisiaFC ArgesLaurentiu Reghecampf
Din articol

Bettaieb a marcat 12 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 43 de meciuri jucate la FC Argeș în stagiunea precedentă. Deși a primit o propunere de prelungire cu un salariu superior, tunisianul a refuzat.

Adel Bettaieb, pe cale să semneze cu Esperance Tunis după plecarea de la FC Argeș

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, susținea în urmă cu câteva săptămâni că Bettaieb ar fi aproape să semneze cu un club din China. Totuși, următoarea destinație a extremei stânga se pare că va fi în Tunisia.

Adel Bettaieb este foarte aproape să semneze cu Esperance Tunis, formația cu 34 de titluri de campioană în palmares, la care a revenit Laurențiu Reghecampf în această vară.

Impresarul fotbalistului se află deja în Tunisia pentru a pune la un punct ultimele detalii, iar contractul ar urma să fie semnat în zilele următoare, anunță Nessma Sport.

Adel Bettaieb are dublă cetățenie, tunisiană și franceză, iar prima parte a carierei a petrecut-o în Hexagon, la Angers. A mai jucat în Belgia (La Louviere), Luxemburg (Dudelange) și Turcia (Umraniyespor, Boluspor), iar în 2024 a ajuns în România. A petrecut jumătate de sezon la Poli Iași, un an la U Cluj și un an la FC Argeș.

Bogdan Andone regretă plecarea lui Bettaieb

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, și-a exprimat regretul referitor la plecarea lui Bettaieb inclusiv astăzi, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, din prima etapă a Superligii.

"Din fericire, am reuşit să ţinem aproape toţi jucătorii, dar din păcate cu toate eforturile făcute de club, de Dani Coman şi directorul sportiv Sorin Boiangiu nu am reuşit să-l păstrăm pe Adel Bettaieb în continuare la noi, însă este şi normal, el făcând un sezon bun a primit oferte salariale de 3-4 ori mai mari faţă de ce îi putem oferi noi şi este şi normal să se gândească să meargă la alt club. Din fericire, am reuşit să ţinem lotul în mare măsură", a spus Bogdan Andone.

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