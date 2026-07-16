Acord! Starul din play-off-ul Superligii semnează

Bettaieb a marcat 12 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 43 de meciuri jucate la FC Argeș în stagiunea precedentă. Deși a primit o propunere de prelungire cu un salariu superior, tunisianul a refuzat.

Adel Bettaieb, pe cale să semneze cu Esperance Tunis după plecarea de la FC Argeș

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, susținea în urmă cu câteva săptămâni că Bettaieb ar fi aproape să semneze cu un club din China. Totuși, următoarea destinație a extremei stânga se pare că va fi în Tunisia.

Adel Bettaieb este foarte aproape să semneze cu Esperance Tunis, formația cu 34 de titluri de campioană în palmares, la care a revenit Laurențiu Reghecampf în această vară.

Impresarul fotbalistului se află deja în Tunisia pentru a pune la un punct ultimele detalii, iar contractul ar urma să fie semnat în zilele următoare, anunță Nessma Sport.

Adel Bettaieb are dublă cetățenie, tunisiană și franceză, iar prima parte a carierei a petrecut-o în Hexagon, la Angers. A mai jucat în Belgia (La Louviere), Luxemburg (Dudelange) și Turcia (Umraniyespor, Boluspor), iar în 2024 a ajuns în România. A petrecut jumătate de sezon la Poli Iași, un an la U Cluj și un an la FC Argeș.