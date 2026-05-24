„Mulțumim, Bogdan Andone!” Postarea surprinzătoare după sezonul excelent al lui FC Argeș

FC Argeș a reușit un sezon incredibil după revenirea în primul eșalon din România. Piteștenii s-au calificat în play-off și au încheiat stagiunea pe poziția a șasea cu 32 de puncte.

PS: Unii mulțumesc doar cand antrenorii pleacă, noi le arătăm recunoștința altfel! Chapeau!” , a scris un fan page al clubului FC Argeș.

„'Ne-am bătut de la egal la egal cu orice echipă în play-off!'

Un fan page al lui FC Argeș a ținut să își arate recunoștința față de antrenorul de 51 de ani. Fanii formației piteștene i-au mulțumit lui Bogdan Andone pentru sezonul excelent al lui FC Argeș.

Ce a spus Bogdan Andone la finalul sezonului

La finalul meciului, antrenorul Bogdan Andone a ținut să-și felicite jucătorii pentru modul în care s-au luptat până în ultima etapă.

„Mă bucur că băieții au rămas concentrați pentru joc. Îmi pare rău că nu am avut puțină șansă la acea singură situație care a rezultat din mai multe clinciuri. Ăsta e fotbalul. Mă bucur că am terminat cu bine, fără mari probleme de accidentări, și sper să avem o vacanță liniștită. Ne așteaptă un sezon extrem de greu.

﻿A fost un sezon de excepție. Venind ca o nou-promovată, să fii tot timpul în primele 5-6 este un lucru important. În play-off ne-am bătut de la egal la egal cu fiecare echipă, am câștigat la Craiova. Poate s-a văzut lipsa de experiență.

Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din club, suporterilor, care au fost mereu alături de noi. Cred că lumea este mulțumită de noi. Cu siguranță va fi o problemă să păstrăm jucătorii, deja au apărut anumite oferte.

Vom încerca să păstrăm toți jucătorii și să aducem 4-5 care să ridice nivelul. Suntem conștienți că ne așteaptă un sezon dificil și trebuie să ne ridicăm nivelul. Să aducem jucători pe profilul nostru și care să ne ajute”, a spus Bogdan Andone la finalul meciului.

CFR Cluj a terminat sezonul pe locul al treilea, cu 43 de puncte şi va merge în Conference League, iar FC Argeş a încheiat pe ultimul loc din play-off, al şaselea, cu 32 de puncte.