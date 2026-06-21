Bogdan Andone a făcut anunțul: „Cea mai bună ofertă”

Bogdan Andone a fost unul dintre cei mai apreciați antrenori din Superliga în stagiunea precedentă, după ce s-a calificat în play-off cu FC Argeș și a încheiat pe poziția a șasea.

Tehnicianul a fost ofertat și de FCSB, după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa bucureșteană în timpul sezonului trecut.

Bogdan Andone, ofertat din afară: „O echipă din top 3”

Bogdan Andone a dezvăluit că a primit oferte din afara țării, dar a decis să rămână la FC Argeș. Tehnicianul a dezvăluit că o echipă importantă din Cipru, cel mai probabil Apollon Limassol, la care a activat în 2023, timp de 6 luni.

Antrenorul lui FC Argeș a fost întrebat și despre oferta făcută de FCSB și a explicat că nu și-a dorit să meargă la formația patronată de Gigi Becali.

„Cea mai bună ofertă a fost din Cipru. O echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți care își dorește să joace în Champions League. Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă din cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec.

Nu am mai vorbit. Sunt discuții care au fost personale, doar eu cu dânsul. Mai aveam un an de contract , Dani Coman a fost informat despre discuție. A fost o discuție simplă, sinceră, dar nu se pune problema să plec de la echipă”, a declarat Andone.