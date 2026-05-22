„Ne-am bătut de la egal la egal cu toți!” Bogdan Andone, concluzii după ce FC Argeș a făcut egal cu CFR Cluj

FC Argeş a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în ultima etapă a play-off-ului Superligii.

Piteştenii au marcat primii, prin Yanis Pîrvu (80'), cu un şut la colţul scurt, dar gazdele au egalat prin Alin Fică (86'), şutul său fiind deviat de Takayuki Seto.

La finalul meciului, antrenorul Bogdan Andone a ținut să-și felicite jucătorii pentru modul în care s-au luptat până în ultima etapă.

„Mă bucur că băieții au rămas concentrați pentru joc. Îmi pare rău că nu am avut puțină șansă la acea singură situație care a rezultat din mai multe clinciuri. Ăsta e fotbalul. Mă bucur că am terminat cu bine, fără mari probleme de accidentări, și sper să avem o vacanță liniștită. Ne așteaptă un sezon extrem de greu.

FC Argeș încheie un sezon de vis

A fost un sezon de excepție. Venind ca o nou-promovată, să fii tot timpul în primele 5-6 este un lucru important. În play-off ne-am bătut de la egal la egal cu fiecare echipă, am câștigat la Craiova. Poate s-a văzut lipsa de experiență.

Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din club, suporterilor, care au fost mereu alături de noi. Cred că lumea este mulțumită de noi. Cu siguranță va fi o problemă să păstrăm jucătorii, deja au apărut anumite oferte.

Vom încerca să păstrăm toți jucătorii și să aducem 4-5 care să ridice nivelul. Suntem conștienți că ne așteaptă un sezon dificil și trebuie să ne ridicăm nivelul. Să aducem jucători pe profilul nostru și care să ne ajute”, a spus Bogdan Andone la finalul meciului.

CFR Cluj a terminat sezonul pe locul al treilea, cu 43 de puncte şi va merge în Conference League, iar FC Argeş a încheiat pe ultimul loc din play-off, al şaselea, cu 32 de puncte.

