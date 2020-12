Plan pentru SALVAREA lui Dinamo: "Nu cred ca e un efort sa punem o suma mai consistenta intr-un sezon!" Seful echipei din Liga 1 care vrea sa ajute clubul

Situatia de la Dinamo ramane in continuare sub semn de intrebare, dupa ce spaniolii nu si-au tinut niciuna dintre promisiuni.

Dinamo se bazeaza in continuare doar pe fani pentru a sustine clubul, dupa ce investitorii spanioli nu au virat banii promisi. Suporterii-investitori au inceput sa ia masuri pentru indepartarea acestora de la club, cea mai recenta fiind demiterea lui Alex Couto.

Cornel Sfaiter, managerul general al lui Sepsi, cunoscut pentru dragostea pe care o are pentru clubul din Stefan cel Mare a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre situatia de la echipa si a venit cu un plan de salvare a clubului.

"Din pacate, e dramatic ce e acolo. Ce am vazut la prima conferinta de presa de la Saftica nu mi-a inspirat incredere. M-am bucurat, comentam cu totii venirea noilor investitori, am crezut in proiectul lor, cand am vazut conferinta de presa, nu mi-a inspirat incredere. Il bufnea rasul si pe Cosmin.

Trebuie sa punem umarul, suporterii au facut un lucru fantastic adunand fondurile necesare deplasarii. Un brand ca Dinamo, care stim ce inseamna pentru fotbalul romanesc, e trist sa ajunga in situatia asta.

Sper sa gaseasca, va fi greu pentru ca s-au angajat deja la niste costuri prin aducerea jucatorilor cu salarii mari.

Sunt destui dinamovisti in Romania, exista in jur de 100 de carduri Elite cu cei 1948 de euro. As veni cu o propunere, sa facem un efort, sa vedem ce se intampla, sa punem o suma mai consistenta.

La cati dinamovisti cunosc si eu din Romania, cred ca nu e o problema asta. Imi aduc aminte multi oameni potenti financiar, se deplasau cu Dinamo la meciuri in cupele europene. Nu cred ca e un efort sa punem 10-12 000 de euro intr-un sezon. Sa facem, sa vedem ce se intampla intr-un sezon. E foarte greu sa revii. Cand te paste falimentul, vedem ce s-a intamplat cu echipe care nu mai sunt in Liga 1.

A fost o perioada cand am vrut sa fac pasul la Dinamo, sunt la Sepsi acum, vrem sa facem treaba buna la Sf. Gheorghe.

La Dinamo e clar, fara un aport in bugetul clubului de 15 milioane de euro pe an, e greu sa faci performanta. Pacat ca nu s-a gasit cineva, spaniolii ne-au dezamagit pe toti", a spus Cornel Sfaiter la PRO X.