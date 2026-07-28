Gigi Becali anunță o premieră la FCSB înaintea returului cu Auda. Jucătorii care se alătură lotului

După victoria obținută în deplasare cu Csikszereda, scor 2-0, formația bucureșteană se pregătește pentru manșa a doua a turului 2 preliminar al Conference League, contra letonilor de la Auda. La Miercurea Ciuc, FCSB a utilizat o linie mediană improvizată, formată din Risto Radunovic și Denis Toma . Situația se va schimba la următorul meci european, unde echipa antrenată de Marius Baciu trebuie să întoarcă rezultatul nefavorabil din meciul tur disputat în Ghencea (2-3).

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Trei opțiuni noi pentru centrul terenului

Potrivit informațiilor oferite de finanțatorul echipei, Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore sunt pregătiți să evolueze. Este pentru prima dată în acest sezon când toți cei trei mijlocași centrali de profil sunt apți de joc simultan, oferind astfel variante suplimentare staff-ului tehnic.

„Acum revin jucătorii. Joao Paulo a intrat, vine și Arad. A avut doar o lovitură, o contuzie, nimic grav. O să intre și Gnahore. Vine și David Miculescu, mai avem și fundașul central pe care l-am luat, o să vină și un atacant, deci am gestionat bine”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Cei trei fotbaliști au absentat în debutul stagiunii din motive diferite. Joao Paulo s-a alăturat târziu lotului, după ce a participat la Cupa Mondială din 2026 cu echipa națională a Capului Verde, în timp ce Eddy Gnahore a avut nevoie de o perioadă suplimentară pentru a ajunge la nivelul fizic optim.

În cazul lui Ofri Arad, mijlocașul israelian de 27 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme medicale de la transferul său din luna ianuarie. Fostul jucător de la Kairat Almaty a bifat doar 220 de minute în prima jumătate a anului. Deși era în cărți pentru a fi titular în noul sezon, o accidentare recentă la antrenamente l-a scos din circuit pentru primele trei jocuri oficiale.

Pe lângă întăririle din linia de mijloc, gruparea bucureșteană îi va putea tremite curând pe teren și pe Dylan Batubinsika și David Miculescu, ambii aflați pe finalul perioadei de recuperare.