"Ovidiu «Hoțegan»!" Moldovenii, atac virulent la adresa "centralului" meciului Dinamo - Poli Iași

La finalul partidei, Cornel Șfaițer, președintele ieșenilor, l-a desființat pe arbitrul meciului, Ovidiu Hațegan, numindu-l pe acesta "Hoțegan".

"Înfrângere usturătoare. Am fost la băieți și i-am felicitat, în condițiile în care am jucat în 10 oameni 70 de minute. Am 27 de ani de când sunt în fenomen și nu am văzut un asemenea arbitraj. Nu mă așteptam la așa ceva de la Ovidiu «Hoțegan». A dus meciul într-o direcție.

Am primit multe mesaje de la oameni de fotbal. Bouhenna are tâmpla umflată, a fost faultat înainte să ia roșu. Arbitrul i-a dus pe adversari peste noi. Dinamo nu avea nevoie de asemenea arbitraj. Noi luptăm până la capăt. Chiar și la pauză i-am încurajat pe jucători, nu e ușor să joci cu om în minus de la jumătatea primei reprize.

Pentru Luca Mihai am avut emoții cum nu am mai avut. I-am văzut și pe părinții lui. E la spital, sângerează la ureche și nu aude momentan. Sperăm să fie bine. La asemenea fază trebuia eliminare", a spus Cornel Șfaițer la finalul meciului de pe "Arcul de Triumf".

Dinamo - Poli Iași, 1-0

A fost un meci extrem de încrâncenat pe "Arcul de Triumf". Eliminarea lui Bouhenna în minutul 20 și contactul dur dintre Homawoo și Luca Mihai din minutul 29 au demonstrat-o din plin. Golul victoriei "câinilor" a venit abia în minutul 90+3, după o execuție foarte bună a lui Ahmed Bani la colțul scurt.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 13 în clasament, cu 19 puncte, fiind la două lungimi de poziția care asigură salvarea directă de la retogradare.

Etapa următoare Dinamo se va deplasa la Craiova, pentru meciul cu FCU, în timp ce Poli Iași va primi vizita lui FC Voluntari.