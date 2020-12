Adi Popa sare la gatul conducatorilor din Liga 1! "E frustrant!" Cum comenteaza situatia de la Dinamo, unde fotbalistii sunt neplatiti cu lunile: "E frustrant!"

Adi Popa (32 de ani) evolueaza in acest moment la FC Voluntari.

Fotbalistul roman a fost sub contract cu formatia Reading intre 2017 si 2020, dar din 2018 atacantul a fost imprumutat in Arabia Saudita (Al Taawon), Bulgaria (Ludogoret) si Romania (FCSB). Cu toate ca a evoluat doar sase luni la echipa engleza, Adi Popa spune ca nu a avut niciodata probleme salariale, in schimb echipa i-a platit chiar o luna de salariu din cauza pandemiei, asta in conditiile in care majoritatea cluburile din Liga 1 incercau sa faca reduceri ale contractelor.

Atacantul nu vede cu ochi buni situatia din Liga 1, acuzandu-i pe patronii spanioli de la Dinamo ca aplica o metoda deloc "fair-play". Popa nu este de acord cu ideea de a transfera jucatori 'top-class', care mai apoi nu-si primesc salariile, dar evolueaza in continuare si produc rezultate pentru echipele lor.

"Va spun sincer, in Anglia in trei ani si jumatate nu s-a intarziat o ora salariul. In perioada pandemiei nu a fost vorba de vreo reducere a contractului. Mai mult decat atat, m-au sunat sa-mi spuna ca pe data de 30 iunie mi se termina contractul si ca ma vor plati si pe iulie desi eu nu mai aveam contract, din cauza ca a fost pandemie. Astfel, mi-au mai dat un salariu intreg.

In Romania nu s-ar mai intampla sa fie astfel de evenimente daca echipele s-ar incadra in banii acordati pentru drepturile TV, astfel, n-ar mai exista salarii de 30-50 de mii de euro. Stim ca cei de la Dinamo sunt neplatiti, asa e pe la majoritatea echipelor, nu e nici un secret. Exista si echipe care sunt in termen, dar e destul de frustrant deoarece folosesc aceasta metoda de a avea jucatori 'top-class' pe care ii folosesc", a declarat Adi Popa pentru Digi Sport.