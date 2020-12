BREAKING NEWS | Dario Bonetti a aterizat in urma cu cateva ore la Bucuresti si e gata sa o ajute Dinamo! Ce functie va ocupa fostul antrenor al "cainilor"

Bonetti a fost antrenor la Dinamo in doua mandate, ultimul dintre ele fiind in 2012, cand a reusit sa aduca doua trofee, Cupa si Supercupa Romaniei.

Vestea vine la scurt timp dupa ce in cursul zilei de luni a fost anuntata indepartarea lui Alex Couto, unul dintre oameni adusi de catre Pablo Cortacero. Fanii dinamovisti au reusit sa-l convinga pe Dario Bonetti sa se reintoarca la club, iar italianul va ocupa functia de consultant DDB pe probleme sportive.

"BENVENUTO A CASA, DARIO!

NU MAI E TIMP DE PIERDUT! Trebuie sa strangem toti randurile!

Pasul 2 al zilei, asa cum v-am anuntat.

Dario Bonetti a aterizat in urma cu putin timp la Bucuresti. Bonetti vine in postura de consultant DDB pe probleme sportive si ne va ajuta in reorganizarea activitatii pe acest final de sezon si in punerea unei baze sanatoase pentru ceea ce urmeaza.

Este planul nostru de criza!

Avem nevoie de un miracol si credem ca regizorul "Minunii de la Liberec" il poate ajuta pe Jerry Gane in acest sens.

Antrenorul lui Dinamo, Jerry Gane, a fost consultat si este de acord sa colaboreze cu Dario, fara nici un fel de rezerve, pentru binele lui Dinamo.

Dinamo are nevoie de profesionisti. In acest sens, DDB Italia l-a contactat pe Dario Bonetti, cu acceptul boardului DDB.

Raspunsul lui Dario a fost foarte prompt: "Vin gratis. Cu suporteri ca voi se pot face lucruri INCREDIBILE! Impreuna putem salva clubul."

GRAZIE, DARIO!", au anuntat cei de la PCH printr-un comunicat.