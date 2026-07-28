Din lac în puț! Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB

Din lac în puț! Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB Fotbal extern
SPORT.RO
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Luis Phelipe (25 de ani) continuă să traverseze o perioadă complicată după despărțirea de FCSB. 

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Luis PhelipeFCSBSheriff TiraspolPonte Preta
Din articol

Brazilianul a revenit în această vară la Sheriff Tiraspol, însă situația sa pare chiar mai dificilă decât înainte.

Atacantul a fost împrumutat la Ponte Preta la finalul lunii ianuarie, unde a încercat să își relanseze cariera. În liga secundă din Brazilia a bifat 11 meciuri, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

La Sheriff nu a prins niciun minut în opt meciuri!

Împrumutul a expirat la finalul lunii iunie, iar Luis Phelipe s-a întors la Sheriff Tiraspol. De atunci însă, nu a mai prins nici măcar un minut. Brazilianul a fost ignorat în toate cele cinci etape din campionatul Moldovei, dar și în preliminariile Europa League.

În prezent, Sheriff este lider în Divizia Națională, cu 11 puncte după cinci etape. În Europa League, moldovenii au trecut în primul tur de Aluminij, însă au fost învinși categoric de Maccabi Tel Aviv, scor 0-5, în prima manșă a turului secund preliminar.

Cotat la 350.000 de euro, Luis Phelipe a fost transferat de FCSB în ianuarie 2024 de la Poli Iași pentru 200.000 de euro, însă aventura sa la București s-a încheiat după doar 26 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă.

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