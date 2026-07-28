Din lac în puț! Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB

Brazilianul a revenit în această vară la Sheriff Tiraspol, însă situația sa pare chiar mai dificilă decât înainte.

Atacantul a fost împrumutat la Ponte Preta la finalul lunii ianuarie, unde a încercat să își relanseze cariera. În liga secundă din Brazilia a bifat 11 meciuri, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

La Sheriff nu a prins niciun minut în opt meciuri!

Împrumutul a expirat la finalul lunii iunie, iar Luis Phelipe s-a întors la Sheriff Tiraspol. De atunci însă, nu a mai prins nici măcar un minut. Brazilianul a fost ignorat în toate cele cinci etape din campionatul Moldovei, dar și în preliminariile Europa League.