"E prima mea alegere mereu!" Cu cine este tentat Borja Valle sa semneze dupa despartirea de Dinamo. Patronul clubului are o avere IMPRESIONANTA

Borja Valle este unul dintre primii jucatori care au plecat de la Dinamo, satul de promisiunile nerespectate ale lui Pablo Cortacero.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani este aproape de a semna cu o alta echipa. Este vorba despre Real Oviedo, pentru care a mai evoluat intre 2014-2016. Clubul este in liga a doua din Spania, iar oficialii vor sa intareasca echipa pentru a putea sa se lupte pentru promovare in anii urmatori.

Real Oviedo este patronata de catre Carlos Slim, un om de afaceri care se afla printre cei mai bogati barbati din lume, avand o avere de aproximativ 50 de miliarde de euro.

Borja Valle a recunoscut ca este aproape de a semna cu echipa din Asturia: "E prima mea alegere mereu, pentru ca sunt indragosit de club, de oras, de fani. Sa vedem ce se va intampla, sunt multe detalii pe care trebuie sa le luam in calcul."

Fotbalistul care a reusit 5 goluri pentru Dinamo, este dorit si de alte cluburi din Spania, cum ar fi Deportivo La Coruna, Ponferradina sau Real Zaragoza.