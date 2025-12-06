FOTO Jucătorul făcut praf de Panduru după FCSB - Dinamo: "Tot aud cât de tehnic e. Păi, dă, bă, gol!"

Jucătorul făcut praf de Panduru după FCSB - Dinamo: Tot aud c&acirc;t de tehnic e. Păi, dă, bă, gol! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și Dinamo au oferit un derby lipsit de spectacol, sâmbătă seară, pe Arena Națională, scor 0-0.

TAGS:
FCSBDinamoBasarab PanduruOctavian Popescu
Din articol

Ocaziile notabile ale celor două echipe s-au consemnat în actul secund. Darius Olaru a șutat puțin pe lângă poarta lui Epassy, iar Gnahore a nimerit bara lui Târnovanu

Basarab Panduru, după FCSB - Dinamo 0-0: "Tot aud cât de tehnic e Octavian Popescu. Păi, dă, bă, gol!"

Totuși, Basarab Panduru consideră că ocazia cea mai mare i-a aparținut lui Octavian Popescu, la o fază din minutul 49, când jucătorul lui FCSB a încercat să marcheze cu un șut din prima, profitând de ieșirea lui Epassy, însă a trimis mult peste poartă.

"Concluzii puține. Unul dintre cele mai slabe meciuri. La ocazia lui Olaru, mingea nu a fost nici măcar pe poartă. La Gnahore, se duce mingea în bară, dar ocaziile astea au fost târziu.

Tot aud cât de tehnic e Octavian Popescu. Păi, dă, bă, gol! Epassy iese prost din poartă, iar tu dai peste poartă. Tehnic înseamnă să dai exterior sau printre picioare? Tehnic însemna să bagi mingea în poartă. Asta e cea mai mare ocazie, de fapt.

El e cel mai tehnic jucător din România, portarul era pe drum. Trebuia să dai peste el. El bagă exteriorul ăla și se duce mingea la 20 de metri peste poartă", a spus Panduru, la Prima Sport.

  • Octavian Popescu a fost introdus în debutul reprizei secunde, când i-a luat locul lui Siyabonga Ngezana.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul”
Studiu: Sportul constant menține mintea t&acirc;nără. Cercetător: &bdquo;Cu c&acirc;t mai multă grăsime, cu at&acirc;t mai bătr&acirc;n e creierul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
C&acirc;ine rău! FCSB l-a lăsat rece pe puștiul tupeist de la Dinamo: &bdquo;Trebuia să-i batem&ldquo;
Câine rău! FCSB l-a lăsat rece pe puștiul tupeist de la Dinamo: „Trebuia să-i batem“
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 2-0, exclusiv pe VOYO!
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 2-0, exclusiv pe VOYO!
Avertizat pentru proteste, Darius Olaru așteaptă amenda din partea lui Gigi Becali: &rdquo;Poate vorbesc, &icirc;i dau lui jumate!&rdquo;
Avertizat pentru proteste, Darius Olaru așteaptă amenda din partea lui Gigi Becali: ”Poate vorbesc, îi dau lui jumate!”
Eddy Gnahore, reacție fermă după FCSB - Dinamo 0-0: &bdquo;Meritam să c&acirc;știgăm&rdquo;
Eddy Gnahore, reacție fermă după FCSB - Dinamo 0-0: „Meritam să câștigăm”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Dumitru Dragomir a convins, &icirc;nainte de FCSB - Dinamo: &rdquo;Dacă bate, ia campionatul&rdquo;

Dumitru Dragomir a convins, înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă bate, ia campionatul”

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus &icirc;n ramă!

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus în ramă!

FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională

FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”
Avertizat pentru proteste, Darius Olaru așteaptă amenda din partea lui Gigi Becali: &rdquo;Poate vorbesc, &icirc;i dau lui jumate!&rdquo;
Avertizat pentru proteste, Darius Olaru așteaptă amenda din partea lui Gigi Becali: ”Poate vorbesc, îi dau lui jumate!”
C&acirc;ine rău! FCSB l-a lăsat rece pe puștiul tupeist de la Dinamo: &bdquo;Trebuia să-i batem&ldquo;
Câine rău! FCSB l-a lăsat rece pe puștiul tupeist de la Dinamo: „Trebuia să-i batem“
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 2-0, exclusiv pe VOYO!
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 2-0, exclusiv pe VOYO!
Eddy Gnahore, reacție fermă după FCSB - Dinamo 0-0: &bdquo;Meritam să c&acirc;știgăm&rdquo;
Eddy Gnahore, reacție fermă după FCSB - Dinamo 0-0: „Meritam să câștigăm”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă . Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: &rdquo;Nu am &icirc;nțeles!&rdquo;
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

A &icirc;nceput să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și D&acirc;mbovița, &icirc;nsă poate fi folosită doar la toalete

stirileprotv A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

Două spitale construite prin PNRR, finalizate p&acirc;nă la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

stirileprotv Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!