Ocaziile notabile ale celor două echipe s-au consemnat în actul secund. Darius Olaru a șutat puțin pe lângă poarta lui Epassy, iar Gnahore a nimerit bara lui Târnovanu

Basarab Panduru, după FCSB - Dinamo 0-0: "Tot aud cât de tehnic e Octavian Popescu. Păi, dă, bă, gol!"



Totuși, Basarab Panduru consideră că ocazia cea mai mare i-a aparținut lui Octavian Popescu, la o fază din minutul 49, când jucătorul lui FCSB a încercat să marcheze cu un șut din prima, profitând de ieșirea lui Epassy, însă a trimis mult peste poartă.



"Concluzii puține. Unul dintre cele mai slabe meciuri. La ocazia lui Olaru, mingea nu a fost nici măcar pe poartă. La Gnahore, se duce mingea în bară, dar ocaziile astea au fost târziu.



Tot aud cât de tehnic e Octavian Popescu. Păi, dă, bă, gol! Epassy iese prost din poartă, iar tu dai peste poartă. Tehnic înseamnă să dai exterior sau printre picioare? Tehnic însemna să bagi mingea în poartă. Asta e cea mai mare ocazie, de fapt.



El e cel mai tehnic jucător din România, portarul era pe drum. Trebuia să dai peste el. El bagă exteriorul ăla și se duce mingea la 20 de metri peste poartă", a spus Panduru, la Prima Sport.

