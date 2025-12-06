Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Dinamo au împărțit punctele.



Cum arată Superliga României după FCSB - Dinamo 0-0



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).



Derby-ul FCSB - Dinamo s-a încheiat pentru prima dată în 10 ani 0-0. În turul sezonului regulat, cele două echipe au avut o demonstrație de forță, tabela de marcaj a indicat 4-3 în favoarea ”câinilor” la capătul celor 90 de minute, atunci.

