Gest extrem al dinamovistilor pentru a face rost de bani: Sorescu, propus la FCSB! Anuntul momentului 

Dinamo e dispusa sa faca orice pentru a aduna bani.

Echipa din "Stefan cel Mare" a incercat sa faca o mutare surprinzatoare. In criza financiara, Dinamo a incercat sa isi vanda cel mai bun jucator, pe Deian Sorescu, la FCSB, anunta Gazeta Sporturilor.

Interesant este ca acest transfer i-a fost propus lui Becali chiar de catre suporterii ce conduc clubul. Acestia au solicitat 500.000 de euro in schimbul lui Sorescu, insa Becali nu a fost interesat.

Sorescu a fost, de departe, cel mai bun dinamovist in sezonul precedent. Fundasul crescut de Politehnica Timisoara a adunat opt goluri si zece pase de gol pentru Dinamo, in 42 de meciuri jucate in sezonul precedent. Sorescu are si doua prezente in echipa nationala mare, in meciurile amicale cu Georgia si Anglia. Cotat de transfermarkt la 1.2 milioane de euro, Sorescu a fost un pion decisiv pentru Dinamo in lupta pentru evitarea retrogradarii, din ultimele doua sezoane.

In urma cu o luna, FCSB l-a transferat Mario Lacatus, un copil, de 17 ani, considerat unul dintre cei mai talentati jucatori din curtea lui Dinamo. Becali a scos din buzunar 50.000 de euro in schimbul lui. Chiar daca Becali a incercat, de multe ori, sa o ajute pe Dinamo, FCSB are deja doi fundasi dreapta, pe Harut si Cretu, astfel ca nu era nevoie de un al treilea fundas dreapta la echipa, motiv pentru care transferul lui Sorescu a picat.

