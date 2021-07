"La Steaua e ca la loterie!” Dezvaluiri incredibile despre modul in care au decurs negocierile dintre Zdenek Ondrasek si FCSB

Zdenek Ondrasek a semnat cu FCSB in aceasta vara!

Impresarul jucatorului de 32 de ani a dezvaluit cum au decurs negocierile cu patronul FCSB, Gigi Becali.

Zdenek Ondrasek a evoluat ultima oara la Viktoria Plzen, echipa alaturi de care a incheiat pe locul cinci in campionatul din Cehia.

"Mi-a placut foarte mult chestia asta de negocieri. Cu Zdenek au fost 15 zile de negocieri. Cu el si cu Steaua am inchis-o foarte repede. Am obtinut ce am vrut. Problema a fost intre jucator si Plzen.

El a fost cumparat cu 900.000 de euro din America, iar clubul trece printr-o problema financiara. Trebuia sa plateasca ceva la club. El avea niste salarii restante si nu putea pleca asa. La Steaua e ca la loterie. Stim prea bine ce se intampla acolo.

Poate sa prinda trei meciuri bune, sau poate prinde trei rele si sa se termine din start. Eu sper sa se impuna. Mi-a placut mult caracterul lui. I-am spus ca trebuie sa aiba un target sa ma depaseasca la Steaua si as fi multumit", a declarat Adrian Neaga, la Antena Sport.