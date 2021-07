Gigi Becali a incercat sa-l convinga pe Borcea sa revina la Dinamo! Ce spune patronul FCSB despre sansele "cainilor" de a se salva de la faliment 

Gigi Becali a incercat sa-l readuca pe Borcea la Dinamo, pentru a salva clubul de la faliment.

Patronul FCSB a dezvaluit ca a discutat cu Cristi Borcea, fostul actionar din "Groapa" si a incercat sa-l convinga sa revina la clubul din "Stefan cel Mare", insa acesta nu vrea sa mai auda de fotbal.

Becali a mai spus ca situatia complicata de la Dinamo i se datoreaza lui Negoita, care a gresit cand i-a cedat clubul lui Cortacero.

Latifundiarul din Pipera considera ca dinamovistilor le va fi greu sa faca fata in campionat si usor, usor se vor indrepta catre faliment.

"Am vorbit cu Cristi Borcea si sufera rau de tot… in halul in care a ajuns Dinamo… Dar mi-a zis ca tot nu vrea sa revina in fotbal si nici macar la Dinamo, desi il doare inima pentru aceasta echipa. A fost in puscarie si nu vrea sa se mai duca acolo. Chiar l-am intrebat cat poate sa mai stea pe bara si sa vada cum Dinamo se stinge de pe o zi pe alta?

Am ajuns sa nu mai am nici o emotie cand joc cu Dinamo. Zici ca evoluam cu echipa din liga a treia. A venit Iuliu Muresan, dar ce sa faca el cu un pacient deja pe moarte?

Negoita nu trebuia sa dea echipa lui Cortacero ala. Asta mi-a zis si finul meu (n.red. – Cristi Borcea). Dinamo nu o sa conteze in acest campionat si usor, usor se va duce spre faliment. Nu mai cautati scapare la suporteri! Nu mai pot sa plateasca salarii, iar acum clubul a intrat in insolventa", a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.