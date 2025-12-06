Cosmin Olăroiu (56 de ani) își cam „toacă“ nervii, de când a devenit selecționerul Emiratelor, în luna mai!

Mai întâi, a fost ratarea calificării pentru CM 2026. Apoi, a venit înfrângerea cu Iordania (1-2), în prima etapă din FIFA Arab Cup.

Sâmbătă, la Doha (Qatar), echipa lui Oli a jucat un meci de totul sau nimic, în runda a doua a competiției care pune la bătaie o sumă uriașă. Având în vedere înfrângerea din prima zi, reprezentativa Emiratelor avea nevoie de minim un punct, în partida cu Egipt, pentru a rămâne în cursa calificării în sferturi. Elevii lui Olăroiu și-au atins obiectivul, însă impresia generală a fost că, mai degrabă, au irosit două puncte!

Într-o partidă cu o adversară calificată la Mondiale – Egipt participă la FIFA Arab Cup 2025 fără vedetele ei, precum Salah și Marmoush – naționala Emiratelor a condus din minutul 61, când a punctat brazilianul naturalizat, Caio Lucas (61). Când victoria părea a fi foarte aproape, egiptenii au egalat prin Hamdi (85). Emirate – Egipt s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Cu acest punct, naționala Emiratelor rămâne în cursa de calificare pentru sferturile competiției. Marți (ora 16:30), echipa lui Olăroiu va întâlni Kuweit, în ultima etapă din grupa C. În aceeași zi, se va juca și partida Egipt – Iordania, de asemenea, de la ora 16:30, ora României.

După aceste partide, primele două clasate din grupa C vor avansa în sferturile FIFA Arab Cup 2025.

