Inca un fost jucator de la FCSB a semnat cu Clinceni! William de Amorim se intoarce in Liga 1! Clubul a facut anuntul oficial

Academica Clinceni a mai realizat un transfer in aceasta perioada de mercato.

Ilfovenii au anuntat transferul lui William de Amorim, fotbalistul care a evoluat pentru FCSB, club de la care a plecat in vara lui 2020. Brazilianul s-a inteles cu echipa lui Ilie Poenaru pe doua sezoane si a sustinut si prima conferinta de presa.

Jucatorul brazilian a evoluat ultima dat la Beno Goncalves, echipa din tara natala, insa sustine ca i-a fost dor de Romania si vrea sa o califice pe Clinceni in playoff in noul sezon.

"Drum lung, cu asteptare, cu tot, cu escale. Am facut vreo 32 de ore pana sa ajung aici, dar sunt obisnuit. Am mai facut acest drum, e greu, dar am ajuns cu bine. Ultima data am fost in Brazilia, pana in mai. Eram acasa, am fost sunat, a venit oferta de la Clinceni, iar mama a fost fericita. S-au vazut ultimele rezultate ale echipei si se vede ca aceasta echipa e respectata. Pentru mine a fost chiar placut sa primesc oferta de la Clinceni.

Da, mi-a fost dor de Romania. Am fost aproape 8 ani aici. Sunt si roman, am pasaport, dar am fost plecat de cinci ani si chiar mi-era dor sa vin aici, sa joc si sa-mi vad prietenii", a spus de Amorim la conferinta de prezentare.

De-a lungul carierei, William de Amorim a trecut pe la cluburi precum Astra, Kayserispor, AO Xanthi sau Altay.