Adrian Porumboiu rade de un transfer de la FCSB: "Nu se compara cu Vucici, Mucici sau cum ii cheama pe altii!"

Adrian Porumboiu crede ca Rapid are cel mai bun cuplu de fundasi centrali din Romania.

Rapid i-a adus, in aceasta vara, pe Dragos Grigore si Cristi Sapunaru, in incercarea de a redeveni o forta in fotbalul romanesc. Astfel ca, acestia au incercat sa betoneze apararea cu doua simboluri ale spiritului rapidist.

Adrian Porumboiu, fost arbitru si fost patron de club in prima liga crede ca Rapid are cei mai buni fundasi din Romania. Acesta chiar a facut misto de un fundas din prima liga, cel mai probabil de Stipe Vucur, fundas adus de FCSB din Germania.

"Sustin Rapid, fara niciun fel de rezerva! Au multi fani, au facut transferuri, au cel mai bun cuplu de fundasi centrali. Nu se poate compara cu Vucici, Mucici sau cum ii cheama pe altii de pe la alte echipe… adusi ca mari salvatori.

Niciunul nu se poate compara cu cei doi. Junior Moraes e un jucator care a atras atentia, e un fotbalist de clasa. L-au luat pe Romario, nu e cel adevarat, dar e bun pentru campionatul intern. Foarte bun!

Asa ca eu mizez pe ei si sunt fanul lor in acest campionat. Apoi tin cu Craiova lui Mititelu, imi place ca este o echipa vie si am mare incredere in Adrian Mutu", a spus Adrian Porumboiu, pentru ProSport.