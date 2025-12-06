Illia Zabarnyi, stâlpul defensivei pariziene, a devenit indisponibil din cauza unei boli subite, deși inițial făcea parte din planurile tactice pentru duelul de pe Parc des Princes. Ucraineanul nu s-a antrenat vineri, iar staff-ul medical a confirmat astăzi că nu poate intra pe teren diseară, de la ora 22:05.



Infirmeria plină la Paris



Absența lui Zabarnyi adâncește criza de efectiv cu care se confruntă PSG în acest moment al sezonului. Lista indisponibililor este una stufoasă și conține nume grele precum Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Lucas Chevalier, Beraldo și Désiré Doué. În aceste condiții, antrenorul spaniol a fost nevoit să apeleze la soluții de avarie, convocând tineri de perspectivă. Pe lista de 20 de jucători și-au făcut loc puștii Noham Kamara și David Boly, ultimul fiind deja la a patra prezență consecutivă în lot, după meciurile cu Lyon, Le Havre și Monaco.

Meciul din această seară ar fi putut consemna o premieră în acest sezon: prima colaborare într-un meci oficial între fundașul ucrainean și portarul rus Matvey Safonov. Subiectul este unul sensibil în vestiar, presa franceză notând că Zabarnyi a adoptat mereu poziții ferme împotriva Moscovei după invadarea țării sale, reușind totuși să mențină o relație strict profesională bună cu colegul său rus la antrenamente.



