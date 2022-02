Jucătorul dat afară de la FCSB după 3 meciuri reacționează: "Becali vorbește urât, nepoliticos, nici nu-și cunoaște jucătorii"

Zdenek Ondrasek (33 de ani), atacantul ceh legitimat la FCSB în prima parte a acestui sezon, joacă de la începutul acestui an la Wisla Cracovia, iar într-un interviu acordat pentru presa din Polonia a vorbit despre perioada de coșmar din Liga 1.

Zdenek Ondrasek, după experiența de la FCSB: "Becali are propria lui lume"

Poreclit "Cobra", Ondrasek era descris de Gigi Becali la momentul transferului drept un jucător "cu experiență, cunoscut de toată lumea", considerat potrivit pentru cerințele patronului: "un atacant puternic și să nu se lovească mingea ca de perete, cum s-a mai întâmplat în anumite cazuri".

Ondrasek a jucat în doar trei meciuri - primele două etape din Liga 1, cu FC Botoșani (0-0), Universitatea Craiova (4-1) și în partida retur cu Șahtior Karagandy (0-1, 3-5 d.l.d), în urma căreia FCSB a fost eliminată din Conference League. După 110 minute în tricoul bucureștenilor, atacantul era dat afară de Gigi Becali, care s-a declarat nemulțumit de calitățile fotbalistului.

"Mi-am făcut treaba la FCSB, oamenii din club erau mulțumiți. Becali are propria lui lume, nu l-am cunoscut niciodată și nu îmi place să vorbesc despre cineva pe care nu îl știu", a spus Ondrasek, pentru Weszlo.

Deși recunoaște că a fost avertizat în privința modului de lucru de la FCSB, Ondrasek spune că a dorit să trăiască pe propria piele această experiență, asumându-și că poate ajunge într-o astfel de situație.

"Am fost avertizat, dar e precum la un copil: spune-i să nu facă un lucru și clar îl va face. Știam că nu va fi ușor, dar sunt un luptător. Am vrut să merg acolo și să încerc. Nu am vrut să renunț doar pentru că cineva mi-a spus despre asta. Am aflat pe propria piele ceea ce mi se transmisese.

El (n.r - Gigi Becali) vorbește doar în presă. Nu a venit niciodată în vestiar sau la baza de antrenament. Vorbește despre noi în presă, vorbește urât, de multe ori nepoliticos. Nici nu își cunoaște cu adevărat jucătorii", a mai spus Ondrasek.

Ondrasek a primit 30.000 de euro la semnătură și 80.000 de euro în momentul rezilierii contractului cu FCSB, echivalentul a patru salarii. În total, 110.000 de euro, adică 1.000 de euro pentru fiecare minut jucat în tricoul echipei lui Becali.

Revenit la Wisla Cracovia în ianuarie, Ondrasek a fost introdus în ambele meciuri ale echipei sale din campionat, cu Rakow (0-2) și Stal Mielec (0-1), fără să aibă realizări notabile. Echipa sa ocupă locul 15 în Ekstrakslasa, ultimul care asigură salvarea, cu 21 de puncte în 21 de etape.