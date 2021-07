"Nu ma duc la biserica cu telefonul la mine!" Dinu Todoran a explicat cum a fost numit antrenor la FCSB

Dinu Todoran a participat la prima conferinta de presa in calitate de noul antrenor al lui FCSB.

Dinu Todoran a explicat cum a ajuns sa o conduca pe FCSB, dupa ce Gigi Becali a declarat ca faptul ca era la biserica a fost principalul motiv pentru care a fost numit antrenor la prima echipa.

"A contat foarte mult ca MM a fost managerul pe care l-am avut la Urziceni, am pastrat o relatie foarte buna. Am fost in discutie sa vin la echipa a doua, s-a intamplat acel moment fericit pentru mine. A fost inainte sa intru in acel lacas, nu cum zic altii, ca ma duc la biserica cu telefonul la mine. Fiecare poate sa zica orice, nu ma deranjeaza absolut deloc", a declarat Dinu Todoran la conferinta de presa.

De asemenea, Mihai Stoica a inceput prima conferinta de presa cu o asemanare intre Dinu Todoran si Costel Galca, ultimul om care a castigat campionatul cu FCSB.

"Mi se pare o similitudine intre venirea lui Dinu Todaran la Steaua si Costel Galca. Ambii au 42 de ani, sigur Costel Galca a castigat 3 trofee, intre timp unul s-a desffitat, Dinu poate sa castige doar doua trofee cu Steaua. Galca are 'tripleti', Dinu are 'gemeni'", a precizat MM Stoica.