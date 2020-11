Dinamo ISI PIERDE NUMELE daca retrogradeaza! Clauza pe IDENTITATE pica daca se ajunge in B! Toate detaliile

Dinamo trece prin cea mai grea perioada din istoria clubului.

Echipa se afla pe penultima pozitie in Liga 1, iar problemele financiare se acutizeaza de la zi la zi. Fotbalistii si staff-ul sunt neplatiti de 3 luni, iar in cazul in care nu va achita niste datorii catre fosti angajati pana la sfarsitul lunii, clubul risca sa fie depunctat de Comisia de Disciplina.

In acest context, in cazul in care va evita falimentul, despre care tot mai multi oameni vorbesc in ultimul timp, exista sanse foarte mari ca Dinamo sa retrogradeze din punct de vedere sportiv.

Doar ca o eventuala retrogradare ar reprezenta doar inceputul unor alte probleme uriase pentru clubul din Stefan cel Mare. Potrivit Gazetei Sporturilor, societatatea lui Nicolae Badea care detine numele, culorile si palmaresul lui Dinamo a imprumutat societatii care administreaza clubul din Liga 1 dreptul de folosinta al acestora doar cat timp aceasta evolueaza in primul esalon al fotbalului romanesc.

Mai exact, daca Dinamo va retrograda nu va mai avea voie sa foloseasca numele si nici sa isi insuseasca palmaresul clubului si putem asista la un nou caz "CSA-FCSB".