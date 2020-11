Imagini SOCANTE in meciul Rapidului! S-a prabusit in URLETE pe teren, salvarea a intrat de urgenta sa-l ia! Accidentare HORROR

Neciu de la U Cluj a suferit o accidentare cumplita in minutul 64 al meciului cu Rapid!

Fundasul adus de la Viitorul a avut nevoie sa fie transportat de urgenta cu ambulanta la spital dupa ce a parut ca si-a rupt genunchiul intr-un moment in care nimic n-o anunta! Neciu a calcat gresit si s-a prabusit in urlete la pamant, cerand ajutor. Ambulanta a intrat in viteza pe gazon, dupa ce medicii Universitatii au facut semne disperate ca ea sa intervina.

Rapid a castigat cu 1-0 in fata lui U Cluj si a urcat pe locul 7 in B, cu 19 puncte, la egalitate cu Viitorul Pandurii, ocupanta ultimei pozitii de playoff. Rares Ilie a inscris unicul gol al meciului in minutul 56.