Rapid l-a vrut PRESEDINTE pe Danciulescu! Ce raspuns a dat fostul dinamovist la prima negociere. Totul s-a terminat acolo

Danciulescu s-a despartit de Dinamo dupa ce clubul a fost preluat de spanioli.

Fostul atacant ar fi putut sa revina repede in fotbal, daca ar fi acceptat pozitia de presedinte al Rapidului. Giulestenii au insistat sa-l numeasca, dar Danciulescu n-a vrut postul: nu se simte pregatit pentru o asemenea functie.

"Nu ma vad in postura de a fi presedinte. Nu am aptitudini de presedinte. Stiu sa ma ocup de jucatori, de echipa de fotbal. Nu am aptitudini de administratie si am taria sa recunosc asta. Nu ma vad in postura de a fi presedinte la Rapid. A fost o discutie de 5 minute, voi avea respect toata viata pentru persoana cu care am vorbit... Si atat, asta a fost tot. Aveam nevoie si de o pauza, e adevarat.

Prin ce-am trecut in ultimele luni la Dinamo... Numai eu stiu in cate intalniri am fost, ce solutii am cautat in ultima parte a sezonului trecut. E bine ca totul s-a terminat cu bine. Aveam nevoie de o pauza. Sunt chiar bine, am incercat sa ma detasez un pic", a spus Danciulescu intr-un interviu publicat pe pagina de Facebook a fostului fundas Ionut Rada.