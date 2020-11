Performanta senzationala a Andreei Chitu! Sportiva romana este vicecampioana europeana la judo!

Andreea Chitu a castigat medalia de argint la Campionatul European de judo de la Praga.

Sportiva romana a pierdut finala impotriva italiencei Odette Giuffrida, informeaza Agerpres. Este a cincea victorie consecutiva a italiencei in fata Andreei Chitu, si a opta din intreaga cariera. Chitu a reusit, de asemeena, sa o invinga pe Giuffrida de 5 ori de-a lungul intalnirilor directe.

Pana a ajunge in finala competitiei, Chitu a invins-o pe belgianca Amber Ryheul, in sferturi pe rusoaica Natalia Kuziutina, iar in semifinale a trecut de Ana Perez Box din Spania, potrivit sursei citate.

De-a lungul carierei, sportiva in varsta de 32 de ani a castigat de doua ori medalia de argint la Campionatele Mondiale, in 2014 si 2015. De asemenea, este dubla campioana europeana la categoria 52 de kg, performante reusite in 2012, respectiv 2015.

Totodata, judoka nascuta la Bolintin-Vale a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, unde a fost eliminata in turul al doilea al competitiei.