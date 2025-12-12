Tehnicianul „nerazzurrilor” a primit o veste proastă din partea staff-ului medical: Acerbi va lipsi de pe gazon cel puțin o lună, din cauza unei probleme la bicipitul femural al coapsei drepte. În aceste condiții, Chivu este forțat să improvizeze rapid un nou „zid” în fața porții, începând chiar de duminică, în deplasarea dificilă de la Genoa.



Gazzetta dello Sport scrie că soluția pregătită de antrenorul român implică o schimbare tactică majoră. Manuel Akanji, fundașul sosit în ultima zi de mercato, va fi mutat în centrul defensivei în trei, preluând rolul de lider al apărării. Această mutare îi face loc în primul „11” lui Yann Bisseck, neamțul care a prins doar patru meciuri în 14 etape.



Miza de 15 milioane de euro



Pentru Akanji, această perioadă de foc – care include meciurile din campionat și Supercupa din Arabia Saudită – este decisivă. Elvețianul trebuie să-l convingă pe Chivu și conducerea clubului că merită activarea clauzei de cumpărare de la Manchester City, în valoare de 15 milioane de euro. Sursa citată notează că această opțiune s-ar putea transforma automat în obligație de cumpărare dacă Inter câștigă titlul.



În noul sistem gândit de Chivu, Stefan de Vrij rămâne și el o variantă solidă pentru centrul defensivei, însă tandemul Akanji-Bisseck pare să fie pariul momentului. Neamțul Bisseck, protejat de un contract valabil până în 2029, are acum șansa să demonstreze că refuzul clubului de a-l vinde în vară a fost o decizie inspirată.



Meciul Genoa - Inter se joacă duminică, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 15 din Serie A și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

