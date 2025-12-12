Răsturnare de situație! Ce șanse are FCSB să fie eliminată din Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a câştigat vineri proba feminină de coborâre de la St Moritz (Elveţia), prima din acest sezon, obţinând cu această ocazie a 83-a victorie din cariera sa în Cupa Mondială.

O performanţă extraordinară pentru schioarea din Statele Unite, care a revenit anul trecut în circuit.

Lindsey Vonn, urmată pe podium de austriacele Magdalena Egger și Mirjam Puchner



Ultimul succes obţinut de Vonn în Cupa Mondială data din martie 2018, când s-a impus în coborârea de la Are (Suedia).

În concursul de vineri, Lindsey Vonn s-a impus cu timpul de 1 min 29 sec 63/100, devansând-o cu 98/100 pe austriaca Magdalena Egger, ocupanta locului secund.

Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de o altă reprezentantă a Austriei, Mirjam Puchner, la 01 sec 16/100.

Monica Caill a terminat ultima



Românca Monica Caill a ocupat ultimul loc, 58, la 9 sec 27/100 de învingătoare.

Victoria obţinută de Vonn nu poate decât să-i întărească moralul cu mai puţin de două luni înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, la care americanca şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a participa, scrie Agerpres.

