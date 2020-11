Florin Prunea, critici dure la adresa nationalei dupa egalul din Irlanda de Nord: "A fost cel mai slab meci din ultimii 30 de ani!" Despre Radoi: "100% pleaca la Craiova"

Romania a incheiat editia de Nations League cu un egal, 1-1, in deplasare cu Irlanda de Nord.

Fostul international, Florin Prunea, s-a aratat foarte nemultumit de jocul echipei antrenate de Mirel Radoi la Belfast si a criticat in termeni duri evolutia "tricolorilor".

"Am vazut si eu meciul de aseara din Irlanda de Nord. A fost cel mai slab meci al nationalei pe care l-am vazut in ultimii 30 de ani! Asa ceva nu am crezut ca se poate intampla, un joc de maniera asta", a spus Prunea la Digisport.

De asemenea, fostul presedinte al lui Dinamo l-a criticat si pe selectionerul Radoi, despre care a spus ca s-a schimbat in ultima perioada si este foarte incrancenat, fapt care, din punctul sau de vedere, ii dauneaza: "Tare rau imi pare ca Radoi ia discursul lui Burleanu. El venea la conferintele de presa cu zambetul pe buze, avea o relatie buna cu toata lumea. Asta nu e Mirel Radoi pe care il stiam eu si nu ii sta bine sa fie asa incrancenat".

In incheiere, Prunea a afirmat din nou ca Radoi va merge la Universitatea Craiova, chiar daca selectionerul a infirmat acest lucru de mai multe ori.

"100% va fi antrenorul Craiovei. Cu siguranta, a avut discutii cu Craiova. Noi, in lumea fotbalului, ne dam seama. El a batut palma cu Craiova si foarte bine a facut, e un antrenor foarte bun pentru Craiova si, daca s-ar aduce acolo, ar face treaba foarte buna", a declarat Prunea sursei citate.