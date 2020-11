"Cu cine tii, cu Steaua sau cu Dinamo?" Danciulescu a dat raspunsul categoric dupa ce s-a gandit cateva secunde! Ce replica a dat: "Mi-a venit sa plec, nu mai voiam sa merg!"

Danciulescu e unul dintre putinii jucatori din Romania care s-au impus atat la Steaua, cat si la Dinamo.

Intr-un dialog cu fostul fundas Ionut Rada, Danciulescu a fost intrebat care dintre cele doua rivale i-a ramas mai adanc in suflet. Fara sa se dezica de perioada petrecuta in Ghencea, Danciulescu s-a pozitionat categoric de partea lui Dinamo. Asta in ciuda perioadei in care era contestat dur de ultrasi. Danciulescu marturiseste ca a vrut sa plece din Stefan cel Mare dupa un an si jumatate de cosmar, insa insistenta lui Borcea l-a convins.

"Daca ma intrebi acum, Dinamo! Am evoluat cel mai mult acolo. N-o sa reneg perioada de la Steaua. Au fost 4 ani si jumatate foarte buni, cu bune si rele. Ma identific cu tot ce inseamna Dinamo. E clubul care m-a crescut si m-a adus cu adevarat in prim-planul fotbalului romanesc. Am avut cele mai mari satisfactii la Dinamo. Pentru mine, sunt putini jucatori care au reusit sa se impuna la cele mai importante echipe din Romania, Steaua si Dinamo. Mi-a fost foarte greu sa plec la Dinamo.

Eram destul de tanar, nu ma gandeam ce-o sa spuna lumea. Am zis ca o sa tina totul o etapa, doua, si ca o sa treaca repede, apoi mergem inainte. Dar a fost o perioada de un an si ceva, un an si jumatate de cosmar. Nu voiam sa ma mai duc la antrenament, voiam sa plec. Pur si simplu, Borcea n-a renuntat la mine. El a facut tot posibilul sa ma intorc.

Cand am plecat de la Steaua, el a platit pentru mine. Am fost un pariu de-al lui, febletea lui. Eram dezarnat, nu mai aveam argumente. Jucam bine, inscriam goluri si era totul in zadar. Era si domnul Badea la club, tinea mult de tot la mine. Daca e sa fim corecti, foarte multi nu au uitat nici acum ca am fost la Steaua. Cel mai improtant a fost ca am incercat sa-mi fac treaba cat mai bine. Vorbesc evolutiile si performantele la echipa respectiva. Spun unii ca s-au nascut dinamovisti, stelisti... Respectul fata de culori si fata de emblema unde poti sa le arati daca nu pe teren? Acolo o arati!", a spus Danciulescu.

Danciulescu a jucat pentru Steaua din 1998 pana in 2001. Jucase la Dinamo intre 1995 si 1997. Tot in Stefan cel Mare a ajuns in 2002.