"Nu-l mai bag pe Tavi sa joace titular!" Becali anunta masuri drastice impotriva regulii propuse de Federatie

Patronul FCSB se pregateste sa ia masuri pentru a bloca noua regula propusa de FRF.

Gigi Becali nu este de acord cu propunerea Federatiei in ceea ce priveste regula U21. FRF vrea ca din sezonul urmator un jucator care se incadreaza in limita de varsta sa joace integralist, iar un altul sa joace cel putin in prima repriza.

Finantatorul a anuntat ca a luat legatura cu mai multi patroni de club si sunt pregatiti sa boicoteze regula si in cazul in care FRF o impune, va lua masuri drastice. Becali l-a dat exemplu pe Octavian Popescu, revelatia sezonului din Liga 1 si a spus ca nu il va mai folosi titular daca Federatia va impune noua regula.

"Jucatorii care au valoare, ai vazut, Tavi Popescu a jucat titular, ai vazut, Baiaram, chiar daca vrei sau nu vrei, tot il baga titular. Ala care a plecat la Astra, ala juca titular, avea valoare, a fost chemat la nationala. Jucatorii care au valoare ii bagam pentru ca vrem sa ii promovam noi si sa luam bani, nu sa ne invete pe noi sau sa ne oblige Burleanu, ca nu suntem copiii lui: 'Bai, hai bunicilor sa va invat cum sa faceti copii!' Asta face Burleanu.

Este un fel de propunere-decizie. Ce il interseaza pe el ca reprezentantii nostri vin si spun parerile noastre. Liga a facut deja, nici nu au trimis la Liga. Ce, ii intereseaza pe ei de Liga? Pentru ei, Liga e un fel de gaina, iar ei vor oua de la ei. Liga are o hartie bine intemeiata, dar apoi ei spun sa supuna la vot si cine voteaza? Voteaza sclavii lui.

Aici e vorba de abuz in serviciu si santaj, cine stie ce faci. Aici mai e vorba si de trafic de influenta.

Le-am zis:'Desi Tavi e titular pentru mine, eu nu il mai bag sa joace, chiar de e titular nu il bag'", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.