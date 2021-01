"Nu a fost nicio discutie cu FCSB!" Becali, contrazis de oficialul Astrei! Ce ar fi decis Budescu in legatura cu viitorul sau: "E o chestie personala!"

Gigi Becali a declarat ca il vrea pe Budescu inapoi la FCSB, insa jucatorul Astrei ar avea alte planuri.

Mijlocasul Astrei a intrat in ultimele luni de contract, iar Gigi Becali a declarat recent ca a vorbit cu el si din vara il vrea din nou la FCSB, iar jucatorul si-ar fi dat acordul.

Cu toate astea, directorul sportiv al giurgiuvenilor, Bogdan Mara a vorbit despre situatia lui Budescu, dezvaluind ca mijlocasul negociaza prelungirea contractului cu finantatorul clubului, iar FCSB nu si-ar fi exprimat interesul pentru el.

"Budescu nu are cum sa plece momentan, are contract cu noi. N-a fost nicio discutie cu FCSB. Are clauza de reziliere de 8-900 000 de euro. E in ultimele luni, poate sa semneze cu altcineva. Domnul Niculae a vorbit cu el si i s-a propus prelungirea contractului cu Astra.



E posibil sa prelungeasca. Au o relatie mai veche, de prietenie, ar fi cazut de acord din ce am inteles. E o chestie personala intre cei doi. Dar eu am inteles ca, in principiu, a fost de acord cu ce i-a propus domnul Niculae.

Este vorba de o marire de salariu sau un contract pe mai multi ani. Vrea si jucatorul o stabilitate", a spus Bogdan Mara in platoul Digi Sport.

In acest sezon, Budescu a jucat 11 meciuri pentru Astra, a inscris 6 goluri si a oferit 7 pase de gol.