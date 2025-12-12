Bătăi de cap pentru Cristi Chivu! Românul, obligat să improvizeze în defensivă după accidentarea lui Acerbi

Emma Șonț (20 de ani), spadasina legitimată la Steaua București, a revenit în concursurile internaționale după o absență de șase luni.

"SCRIMĂ

Emma Șonț, revenire spectaculoasă în Cupa Mondială!

❤️💙 Spadasina Emma Șonț a reușit să obțină, la etapa de Cupă Mondială de seniori de la Vancouver (4-7 decembrie), un rezultat excelent: locul 12 în proba individuală!

🤺 Revenită pe planșă după șase luni, sportiva roș-albastră a făcut un concurs foarte bun în Canada”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea, acolo unde ni se prezintă și primele declarații ale sportivei după revenire.

Ce a declarat Emma Șonț la revenirea în competiție



”Sincer, după tot ce s-a întamplat, accidentare, operație, recuperare, mă simt norocoasă!

Mi-am dorit mult să particip la concursul acesta. A fost un obiectiv pentru mine doar să merg, să fiu recuperată în timp util. M-am bucurat de fiecare moment. N-am luat nimic de-a gata și m-am luptat pentru fiecare tușă.

Mă bucur mult pentru ce am reușit să fac la Vancouver, mai ales că e prima competiție după operație. Rezultatul e un bonus. Pentru mine, câștigul este că evoluez și îmi fac drum către Los Angeles!”, a spus Emma.

Ce a pățit Emma în primăvara acestui an



După ce a trecut de grupă cu patru victorii în cinci partide, Emma a avut următorul traseu pe tabloul de eliminări directe: tabloul preliminat de 128: 15-7 cu Sun Ze Yu (Canada); tabloul preliminar de 64: 15-10 cu Anastasia Conrad (Elveția); tabloul principal de 64: 13-12 cu Lili Buki (Ungaria); tabloul de 32: 15-13 cu Aizanat Murtazaeva (Rusia); tabloul de 16: 7-15 cu Alberta Santucio.

Sportiva pregătită de Iulian Bratu a suferit în primăvară o ruptură completă de ligament încrucișat anterior la piciorul drept, iar în luna mai a fost operată.

