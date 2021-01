Vestea pe care nu voia sa o auda Becali! Ce oferta a primit Budescu pentru a nu semna cu FCSB

Gigi Becali a dorit sa il readuca pe Budescu la FCSB.

Latifundiarul din Pipera a avut un plan in care sa il transfere pe mijlocas vara viitoare liber de contract, dar Ioan Niculae nu a stat pe ganduri si a intervenit. Budescu ar fi primit o prunere concreta de prelungire a contractului care expira in aceasta vara. Niculae doreste ca mijlocasul Astrei sa semneze o intelegere pe 3 ani, urmand sa incaseze acelasi salariu ca pana acum, 20 de mii de euro pe luna, potrivit ProSport.

In conditiile in care Budescu este ofertat de FCSB cu un salariu mai mare, dar si cu o prima la semnatura de cateva sute de mii de euro daca va veni liber de contract, fotbalistul giurgiuvenilor nu a raspuns inca propunerii lui Niculae.

Budescu ar astepta sa vada daca se concretizeaza vreuna dintre ofertele verbale din zona araba. Jucatorul nationalei ar fi tentat sa se intoarca in afara, mai ales ca ar avea un salariu de peste un milion de euro, potrivit sursei citate. Daca fotbalistul va semna pana la urma cu Astra, Budescu doreste sa aiba o clauza care sa ii permita sa plece daca va avea o oferta importanta din afara.

Constantin Budescu a fost transferat de catre Astra in vara lui 2019, liber de contract, de la Al-Shabab. Mijlocasul roman a jucat la FCSB un sezon, in perioada 2017-2018. Fotbalistul cotat de catre transfermarkt la 2 milioane de euro a inscris in acest sezon 6 goluri si a oferit 7 pase decisive.