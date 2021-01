Ilie Dumitrescu cere DE URGENTA 3 transferuri la FCSB: "Gigi asta trebuie sa faca daca vrea in Europa! Ar fi foarte bun un Budescu acolo!" Cele 3 posturi care trebuie rapid intarite

Ilie Dumitrescu e impresionat de forta fizica a jucatorilor de la FCSB. Crede ca stelistii au prima sansa la titlu in acest sezon.

Pentru Europa, FCSB nu e insa completa, crede fostul atacant al Stelei si al nationalei Romaniei. Dumitrescu spune ca Octavian Popescu e doar o improvizatie nepotrivita ca numar 9 si ii cere lui Becali sa aduca un atacant veritabil in echipa. Nici centrul apararii nu e un punct forte pentru FCSB, spune Dumitrescu. Vrea doua solutii noi pentru FCSB in defensiva, alaturi de Miron si Cristea. Becali e convins ca Nedelcu e o optiune ideala si il asteapta inapoi. Fotbalistul e recuperat dupa accidentarea de ligamente suferita la meciul cu CFR din iunie.



"Daca nu ai un 9 autentic, tot cu jucatorii astia cu mobilitate foarte buna ajungi sa joci. Man, Coman, Tanase... Iti trebuie un fotbalist cu valoare, care sa intre in echipa cu statut de titular. Altfel, degeaba faci anumite transferuri ca tot cu acesti jucatori vei juca. Octavian Popescu nu e varf fals. Poti sa mergi in zona asta, in care sa ai un Budescu in mijlocul acestor jucatori. Budescu ar aduce un plus fantastic.

Are clarviziune, personalitate, ultima pasa. Cand va lua un 9 autentic si un fundas central echipa va fi alta. La un moment dat o sa trebuiasca sa iesi in Europa. Ai nevoie de fotbalisti importanti in pozitiile astea doua. Chiar 2 fundasi centrali trebuie, trebuie doi acolo. Cine e mai bun, sa joace. Daca vrei sa ajungi acolo, la masa bogatilor, ai nevoie de doi fundasi centrali si de un numar 9", a spus Dumitrescu la Digisport.