Drum liber pentru Budescu spre FCSB! Anuntul de ultima ora al Astrei: "Daca isi doreste asta, sa plece!" Cand s-ar putea face mutarea

Varianta Budescu la FCSB revine in actualitate.

Presedintele Astrei Dani Coman a dat noi detalii despre situatia contractuala a mijlocasului de 31 de ani. El a dezvaluit ca Budescu mai are contract cu echipa antrenata de Eugen Neagoe pana la sfarsitul sezonului pe care nu doreste sa il prelungeasca.

Astfel, clubul giurgiuvean este dispus sa il lase pe Budescu sa plece liber de contract la sfarsitul acestui sezon.

"Au existat discutii, chiar eu am vorbit cu Budi. Budescu joaca la Astra cat vrea el, ii prelungim contractul. Daca vrea un an, un an, daca vrea patru, pe patru. El se asicoeaza intr-un fel cu performantele obtinute de club in ultimii ani si cat vrea sa stea la Astra, va avea usa deschisa.

La momentul acesta nu vrea sa prelungeasca. Chiar daca nu-si va prelungi, eu mi-as dori sa ramana pana la finalul acestui sezon. daca isi doreste o noua aventura, sa plece jucator liber, dar sa ne ajute pana la vara", a spus Dani Coman potrivit Telekom Sport.

Constantin Budescu este cel mai important fotbalist al Astrei. In acest sezon, mijlocasul ofensiv a reusit sase goluri si sapte pase decisive in 11 meciuri jucate in Liga 1.

Ar fi pentru a doua oara cand Budescu joaca pentru FCSB. El a fost transferat de Gigi Becali in iulie 2017 tot de la Astra, insa dupa numai un an a plecat in Arabia Saudita la Al Shabab.