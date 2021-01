"Ne-am propus foarte putin!" Budescu, dezamagit dupa infrangerea cu FCSB! Ce spune despre negocierile cu ros-albastrii

FCSB a oprit seria buna a Astrei de 6 meciuri fara infrangere in campionat.

Astra Giurgiu a pierdut in primul meci al anului, deplasarea de pe Arena Nationala cu FCSB, 3-0. Giurgiuvenii au incasat 3 goluri pe finalul meciului, in doar 13 minute.

Dennis Man a deschis scorul in minutul 77, iar capitanul Tanase a marit avantajul in minutul 81, reusit dubla in minutul 89.

Constantin Budescu nu a reusit sa se faca remarcat in timpul meciului, iar la final s-a declarat dezamagit de atitudinea echipei, care nu a luptat pentru victorie.

Totodata, 'decarul' Astrei a vorbit si despre ofertele primite in iarna, negand zvonurile ca ar fi negociat cu FCSB.

"Ne-am propus foarte putin, cand iti propui putin nu obtii mai nimic, ne-am rezumat la a ne apara. Ne-am propus sa luam punct sau puncte aici, dar a venit golul si s-a cam terminat.

Nu am avut timp sa ma gandesc la transferuri, m-am antrenat. Ne-am antrenat si noi pe unde am putut, saptamana asta ne-am antrenat doar pe sintetic, nu avem terenuri. Nu are nicio treaba locul in care au mers ei, e foarte bine, e meritul lor ca au reusit sa se antreneze in conditii cat mai bune.

Nu prea am vorbit cu nimeni din tara, foarte putin din strainatate, dar nimic concret, i-am pus in legatura cu conducerea.

Toata lumea s-a obisnuit cu restantele. Ba se mai primeste cate un salariu, se mai promite ca se plateste si tot asa", a declarat Budescu la finalul partidei.