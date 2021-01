BREAKING NEWS: Becali a negociat cu Budescu si a primit acordul de transfer! "I-am zis clar si ce post joaca, tot!" Cand se face transferul

Gigi Becali e aproape de o super lovitura!

E la un pas de a-l lua gratis pe atacantul Astrei. Becali nu vrea sa plateasca nimic in aceasta iarna. S-a inteles cu Budescu asupra termenilor unui viitor contract. I-a transmis clar conditiile in care il va transfera.

"Cu Budescu am vorbit. I-am zis sa vina, dar va juca numai atacant 9 fals. Atat, altceva sa n-ai pretentii sa joci. I-am zis: "Vei sta cu mine fata in fata si vei promite ca nu ai sa comentezi nimic la antrenamente si faci antrenamentele exact cum e, asa de tare cum e". A spus: "Nu, nea Gigi, vreau sa fac!" Bun, sa n-avem discutii. Budescu e prea cuminte, cu bun simt, respecta ce spune antrenorul. Dar si el parca stramba din nas, nu-i prea convenea. Nu se poate, fara munca nu se poate. El era de acord, dar mai are 6 luni. Am intrebat si costa 900 000. De ce sa dau 900 000 daca-l iau gratis la vara. Da, il vreau la vara!", a spus Becali la Digisport.

Budescu, 31 de ani, a mai jucat pentru FCSB intre 2017 si 2018. A plecat la Al Shabab, in schimbul a 2,5 milioane de euro pe vremea in care echipa era antrenata de Marius Sumudica.