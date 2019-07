Neagoe si-a gasit cu greu cuvintele: "A fost o rusine, o umilinta! E prima data cand traiesc asa ceva!" Ce a spus despre plecarea de la Dinamo

Viitorul a castigat in pas de defilare meciul cu Dinamo. Echipa lui Hagi a castigat meciul din prima etapa cu un incredibil 5-0.

Eugen Neagoe si-a gasit cu greu cuvintele la finalul partidei. Neagoe spune ca nu s-a gandit nicio secunda la demisie, desi fanii i-au cerut sa plece inca din prima repriza.

"E prima data cand traiesc asemenea umilinta. Nu avem niciun alibi. A fost o rusine tot ce s-a intamplat in aceasta seara. A fost o rusine, o umilinta efectiv! Nu mi-a trecut prin cap nicio secunda ca voi trai asa ceva. Nu m-am gandit la demisie. Lucrurile se pot indrepta. Cu o victorie in etapa viitoare, situatia va fi alta. Nu a mers nimic in seara asta, imi asum ce s-a intamplat", a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.